Le PSG veut refaire un coup à la Neymar au FC Barcelone !

Il y a quelques années seulement, Alexia Putellas était unanimement considérée comme la meilleure joueuse du monde. Ballon d’Or 2021 et 2022, artisane de bien des titres remportés par le FC Barcelone et par la sélection espagnole, l’attaquante de 31 ans a cependant connu quelques années compliquées par la suite, qui ont notamment permis à sa coéquipière et compatriote Aitana Bonmati de prendre le relai. Entre pépins physiques, brouilles avec la sélectionneuse Montse Tomé, la Fédération Espagnole et même la direction du FC Barcelone, elle a un peu navigué en eaux troubles jusqu’à la saison dernière, où elle a inscrit 16 buts et délivré 11 passes décisives en 24 rencontres de Liga avec l’écurie blaugrana.

Cet été, à l’Euro, elle a terminé meilleure passeuse et joueuse ayant créé le plus d’occasions du tournoi, livrant donc de belles prestations dans cette compétition où l’Espagne a perdu contre l’Angleterre en finale. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2026, Putellas vient cependant de recevoir une offre pour le moins intéressante du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française, qui a déjà enrôlé une autre star du foot espagnol en la personne d’Olga Carmona cet été, souhaite désormais attirer la Barcelonaise dans ses rangs. Et les Parisiens sont prêts à tout, comme avec Neymar à l’époque.

Putellas sur les traces de Neymar ?

Avec des arguments financiers conséquents principalement, offrant ainsi à la star un meilleur salaire que celui qu’elle touche en terres catalanes, pour une durée de quatre ans. Surtout, et c’est ce qui met le Barça dans l’embarras, les Parisiens sont prêts à lever sa clause libératoire de 1,1 million d’euros. Une somme qui peut paraître ridicule au vu des montants pratiqués dans le foot masculin, mais qui ferait de la Catalane la joueuse la plus chère de l’histoire. Pire, le mercato prend fin dans deux jours, et perdre une superstar dans les dernières heures du mercato serait un énorme coup dur pour les Blaugranas.

Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, la joueuse a pour l’instant l’intention de rester, tout comme le Barça souhaite la retenir. En revanche, les deux parties semblent avoir trouvé un accord verbal pour que, l’été prochain, un départ de l’attaquante soit facilité en cas de nouvelle offre intéressante. Son contrat expire certes en 2026, mais dans ce bail qu’elle avait prolongé il y a deux ans, il y a une année en option facilement activable, et le PSG ne devrait a priori pas pouvoir l’engager librement. Quoi qu’il en soit, d’ici vendredi soir, le PSG va continuer d’insister pour recruter une des plus grosses légendes du foot féminin et un retournement de situation n’est donc pas à exclure totalement…