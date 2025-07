Espagne (F) : l’Euro de la rédemption pour la double Ballon d’Or Alexia Putellas

Championne du monde en 2023 et couronnée championne en Ligue des Nations en 2024, l’Espagne fait logiquement office de grand favori pour cet Euro Féminin 2025. Et la Roja a commencé très fort, assumant son statut d’ogre de la compétition avec une manita (5-0) contre ses voisins du Portugal. Il faut dire que sur le papier, l’Espagne affiche un effectif monstrueux, avec la Ballon d’Or 2023 et 2024 Aitana Bonmatí (remplaçante contre le Portugal car malade), Mariona Caldentey, meilleure joueuse du championnat nord-américain, la pépite Salma Paralluelo, la nouvelle parisienne Olga Carmona, la buteuse Esther Gonzalez et forcément, Alexia Putellas, considérée par beaucoup comme la meilleure joueuse espagnole de l’histoire.

Seulement, depuis ses Ballon d’Or remportés en 2021 et 2022, la joueuse du FC Barcelone a connu des années difficiles. A l’été 2022, elle s’est gravement blessée au genou lors de la préparation pour l’Euro justement, manquant la plus grosse partie de l’exercice 2022/2023. Derrière, en novembre 2023, rebelote avec une blessure au genou qui l’a éloignée des terrains jusqu’en 2024. Forcément, elle a perdu en importance dans l’équipe. Dans le même temps, il y a aussi eu des gros différends avec la Fédération Espagnole suite à l’affaire du baiser entre Hermoso et Rubiales, ainsi qu’avec la sélectionneuse Montse Tomé, qui avait témoigné en faveur du président, alors que Putellas l’avait fait en faveur de sa coéquipière.

Deux années compliquées avant un retour au top

Lors des JO 2024, Tomé avait décidé de la laisser sur le banc face au Brésil en demi-finale, ce qui avait été vécu comme une grosse humiliation pour la capitaine, qui avait l’opinion publique de son côté. Globalement, elle avait clairement perdu de l’importance en sélection. Pire, les choses s’étaient envenimées avec le Barça au cours de la saison, notamment quand Putellas avait décidé, au printemps 2024, de jouer des rencontres de Ligue des Nations avec la sélection, alors qu’elle revenait toujours de blessure, allant jusqu’à défier la direction du club catalan qui ne souhaitait pas qu’elle joue. Il a même été question, pendant quelques semaines, d’un départ… Une période 2022-2024 très compliquée donc, entre blessures, prestations moyennes et différentes embrouilles en dehors des terrains.

Jusqu’à la saison dernière, où on a revu la Putellas qui enflammait les pelouses en Espagne et dans le reste de l’Europe. Progressivement, au fur et à mesure qu’elle retrouvait son niveau, les choses se sont calmées. Avec le Barça d’abord, avec qui elle a inscrit 16 buts et délivré 11 passes décisives en 24 rencontres de Liga, signant un nouveau contrat avec son club de cœur. La hache de guerre a aussi été enterrée avec Montse Tomé, qui a refait de la Catalane la leader de son attaque. Et Putellas a frappé fort lors de l’entrée en matière de la sélection dans cet Euro, faisant trembler les filets et rendant une très bonne copie. Clairement, elle n’a rien perdu de sa superbe technique, de sa capacité à faire des différences, à marquer, ni à sa superbe vision du jeu. Ses qualités de leadership et son caractère de gagnante vont être décisifs pour que l’Espagne puisse espérer s’offrir le triplé Euro-CdM-LdN.