Ligue des Champions

Real-OM : les explications de Dimitri Payet sur le deuxième penalty

Dimitri Payet dans les tribunes du Vélodrome @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Comme des milliers et des milliers de Marseillais, Dimitri Payet était bien devant son écran mardi soir, pour assister à l’entrée en matière de son ancien club face au Real Madrid en Ligue des Champions. Une défaite 2-1 marquée par la polémique, avec ce deuxième penalty en fin de match à cause d’une main de Facundo Medina qui fait enrager l’OM.

Sur le plateau de Football Club Marseille, Dimitri Payet est revenu sur cet épisode. « Comme il a mis un rouge au Real Madrid, il a vite compensé par la première chose qu’il a trouvée à siffler. La VAR, il la regarde longtemps sur le coup de tête, il n’y a pas besoin de regarder 10 fois. Donc, la première chose qu’il a trouvée, il a sauté sur l’occasion », a expliqué le joueur, sans club depuis son départ du Brésil.

