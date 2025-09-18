Menu Rechercher
PSG : Gonçalo Ramos égale un record de Kylian Mbappé

Gonçalo Ramos (PSG)
PSG 4-0 Atalanta

Gonçalo Ramos continue d’écrire son histoire au Paris Saint-Germain. Entré en jeu face à l’Atalanta lors de la première journée de Ligue des champions (4-0), l’attaquant portugais a inscrit son 16ème but avec le club parisien en étant entré en jeu, portant son total en sorties de banc à un niveau historique.

Avec ce 16ème but inscrit mercredi soir, Ramos égale Kylian Mbappé comme meilleur remplaçant-buteur de l’histoire du PSG toutes compétitions confondues, confirmant son efficacité et son impact immédiat lorsqu’il entre sur le terrain. Un chiffre qui illustre sa capacité à peser dans les moments clés et à répondre présent même depuis le banc.

