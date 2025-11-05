Menu Rechercher
Ligue des Champions

Le message du Bayern Munich à Achraf Hakimi

Par Hanif Ben Berkane
Achraf Hakimi sort sur blessure @Maxppp

C’est une terrible nouvelle pour le PSG et le Maroc. Ce mardi, lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi a été contraint de sortir sur blessure, en larmes, après un vilain tacle de Luis Diaz, logiquement expulsé. Tout le monde attendait le verdict pour le Marocain, à quelques semaines de la CAN au Maroc qui plus est.

FC Bayern München
Wir wünschen gute und schnelle Genesung! 🙏
Paris Saint-Germain
Today's medical update is on Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes and Désiré Doué.

@Aspetar

🔗
Voir sur X

Sans surprise, le PSG a annoncé une entorse sévère pour le latéral droit, qui va manquer au minimum six semaines de compétition. Une course contre-la-montre débute donc pour le joueur. Et alors que, mardi soir, les joueurs du Bayern Munich avaient eu des réactions étonnantes au moment d’évoquer sa blessure, le club bavarois a tenu à adresser un petit message à Hakimi ce mercredi sur son réseau social X : « Nous souhaitons un bon et rapide rétablissement ! 🙏 ».

Ligue des Champions
PSG
Bayern Munich
Achraf Hakimi

