Le message du Bayern Munich à Achraf Hakimi

C’est une terrible nouvelle pour le PSG et le Maroc. Ce mardi, lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi a été contraint de sortir sur blessure, en larmes, après un vilain tacle de Luis Diaz, logiquement expulsé. Tout le monde attendait le verdict pour le Marocain, à quelques semaines de la CAN au Maroc qui plus est.

Sans surprise, le PSG a annoncé une entorse sévère pour le latéral droit, qui va manquer au minimum six semaines de compétition. Une course contre-la-montre débute donc pour le joueur. Et alors que, mardi soir, les joueurs du Bayern Munich avaient eu des réactions étonnantes au moment d’évoquer sa blessure, le club bavarois a tenu à adresser un petit message à Hakimi ce mercredi sur son réseau social X : « Nous souhaitons un bon et rapide rétablissement ! 🙏 ».