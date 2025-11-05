Menu Rechercher
OM : Pablo Longoria satisfait du début de saison

L’OM reçoit l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Vélodrome pour la 4e journée de la Ligue des Champions, avec l’obligation de gagner pour rester en course pour la qualification. Le président Pablo Longoria a pris le temps de s’exprimer sur Canal+ à quelques minutes du coup d’envoi, pour notamment juger le début de saison de son club.

« Notre vraie saison a commencé après le match contre le Real Madrid. On est satisfait de la dynamique. Dans ce moment de la saison, il y a des hauts et des bas, avec l’enchainement des matches. (…) On est tranquille, content de la trajectoire de l’équipe, on a un effectif très complet. On est confiant, on avance dans la tranquillité », a-t-il déclaré, encore calme avant le coup d’envoi de la rencontre face à l’Atalanta.

