José Mourinho a déjà retrouvé un club

Quelques semaines après son limogeage du Fenerbaçe, José Mourinho semble déjà avoir trouvé son nouveau point de chute. D’après les informations du quotidien portugais A Bola, le technicien portugais est en négociations avancées avec le Benfica Lisbonne et pourrait s’asseoir sur le banc dès ce samedi face à Vila das Aves. 25 ans après avoir fait ses premiers pas d’entraîneur principal chez les « Encarnados », le Special One est sur le point de retrouver le club de la Luz, quelques heures seulement après la démission de Bruno Lage, poussée par la défaite européenne face au Qarabag. Rui Costa, président du Benfica, aurait fait de Mourinho son choix numéro un et souhaite conclure l’accord dès cette semaine.

Un retour qui ne semble pas effrayer l’ancien coach de Chelsea, de l’Inter ou encore de la Roma, bien au contraire. Mourinho se montre très réceptif et motivé à l’idée de reprendre en urgence une équipe en quête de stabilité. D’autant que le Portugais avait déjà sous-entendu qu’il rêvait de faire son grand retour dans son pays. À 62 ans, Mourinho pourrait donc rapidement relancer sa carrière au plus haut niveau européen avec un défi symbolique : ramener le Benfica au sommet, un quart de siècle après y avoir entamé sa légende.