José Mourinho annonce son retour au Portugal

Actuellement à la tête de Fenerbahçe, José Mourinho a réaffirmé ce jeudi 17 juillet son intention claire de revenir un jour entraîner dans son pays natal, au Portugal. Après la victoire de son équipe en amical face à Portimonense, le "Special One" s’est confié au micro de Sport TV, évoquant un retour au Portugal, que ce soit à la tête d’un club ou de la sélection nationale : «je viendrai certainement au Portugal. Ce n’est pas encore arrivé, mais ça viendra. Non pas parce que je me sens proche de la fin, mais plutôt parce que j’en suis loin. Je veux venir au Portugal au sommet de ma carrière, en bonne santé et en pleine forme physique et mentale. Je reviendrai sans aucun doute», a-t-il affirmé.

Ce serait une première depuis longtemps pour le technicien portugais, qui n’a plus dirigé d’équipe dans son pays depuis son départ du FC Porto en 2004, avec lequel il avait remporté la Ligue des Champions face à l’ASM. Depuis, Mourinho a construit un parcours unique, enchaînant les bancs les plus prestigieux d’Europe : Chelsea, l’Inter Milan, le Real Madrid, Manchester United, Tottenham, l’AS Roma, et aujourd’hui Fenerbahçe. Toujours en quête de nouveaux défis, il a alterné les périodes de gloire (2 C1, 3 Premier League, un triplé historique avec l’Inter) et les passages plus contestés. À 61 ans, Mourinho reste un profil atypique, mélange de stratège impitoyable et de meneur charismatique, parfois clivant, mais toujours ambitieux à l’image de sa déclaration.