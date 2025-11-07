Menu Rechercher
Liga : Mikel Oyarzabal sauve la Sociedad contre Elche

Elche 1-1 Real Sociedad

Ce vendredi, la Real Sociedad se déplaçait sur la pelouse d’Elche. Face à l’une des surprises du début de saison en Liga, les Basques avaient besoin de confirmer leur regain de forme après un début de saison raté. Et la donne a été compliquée pour les joueurs de San-Sebastian.

Menés peu avant l’heure de jeu sur un but de l’ancien du Real Madrid Alvaro Rodriguez (1-0, 57e), les Txiki-Urdini ont sauvé le point du nul en toute fin de rencontre sur un penalty transformé par Mikel Oyarzabal (1-1, 89e). Avec ce point, la Real Sociedad reste 19e. De son côté, Elche est 9e.

