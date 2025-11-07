Paris FC : Ilan Kebbal est frustré après la défaite contre Rennes

Ce vendredi, le Paris FC s’est incliné à domicile en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Face à des Rennais cliniques, les Parisiens ont été punis en toute fin de rencontre sur un contre conclu par Breel Embolo (0-1). Une défaite frustrante pour les Franciliens qui ont eu plus d’occasions que leurs adversaires et ont touché deux fois les montants. Une situation frustrante pour les hommes de Stéphane Gilli et Ilan Kebbal qui a fait part de son mécontentement après la rencontre au micro de Ligue 1+ :

«J’ai l’impression qu’on a les mêmes problèmes après chaque match. Ils n’ont pas eu grand-chose ce soir. C’est la différence entre ces deux équipes. Ils ont marqué sur leur seule occasion, pendant qu’on en a eu plusieurs. On n’a pas été efficaces, on doit travailler sur ça. On sent sur plusieurs matches qu’on a le dessus, mais on se fait punir sur des détails. On marque mais on devrait en mettre plus vu nos opportunités. On a eu beaucoup d’occasions contre eux ce soir. Ils sont venus dans la surface pour faire mal, et ils ont marqué. Les matches se ressemblent, c’est ça le problème. C’est la Ligue 1, ça ne pardonne pas. Ils nous ont puni sur leur seule occasion. Bravo à eux.»