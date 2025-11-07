Menu Rechercher
Serie A : Pise s’offre Cremonese

Par Hanif Ben Berkane
Louis Buffon avec Pise @Maxppp
Pise 1-0 Cremonese

Suite de la 11e journée de Serie A ce vendredi soir avec Pisa qui recevait Cremonese avec l’envie de prendre des points et sortir de la zone rouge. C’est chose faite avec une courte victoire.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
10 Logo Cremonese Cremonese 14 11 -1 3 5 3 12 13
16 Logo Pise Pise 9 11 -6 1 6 4 8 14

Le seul but de la rencontre a été marqué par Idrissa Toure en seconde période. Suffisant pour avoir les 3 points dans ce match et enfoncer Cremonese qui avait pourtant bien commencé cette saison.

Pub. le - MAJ le
