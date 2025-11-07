Serie A
Serie A : Pise s’offre Cremonese
Suite de la 11e journée de Serie A ce vendredi soir avec Pisa qui recevait Cremonese avec l’envie de prendre des points et sortir de la zone rouge. C’est chose faite avec une courte victoire.
Le seul but de la rencontre a été marqué par Idrissa Toure en seconde période. Suffisant pour avoir les 3 points dans ce match et enfoncer Cremonese qui avait pourtant bien commencé cette saison.
