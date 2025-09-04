José Mourinho a encaissé plus de 100 M€ d’indemnités

José Mourinho a été limogé de Fenerbahçe après un nouvel échec en C1, mais le Portugais n’est pas parti sans laisser une facture salée derrière lui. Le club turc a annoncé son départ dans un communiqué officiel en le remerciant pour son travail et en lui souhaitant bonne chance pour la suite. Cependant, cette résiliation anticipée a un coût important : selon AS, Fenerbahçe devra verser 15 millions d’euros à Mourinho, qui était sous contrat jusqu’en juin 2026. Ce départ s’ajoute à une longue liste d’indemnités perçues par le manager portugais au cours de sa longue carrière. Au total, il aurait touché 108,1 millions d’euros. Un chiffre qui témoigne de la valeur que les clubs lui attribuent, même lorsqu’ils mettent fin prématurément à leurs collaborations.

Pour autant, le Special One n’est pas un cas isolé. D’autres entraîneurs de renom ont également touché des sommes conséquentes lors de leurs séparations avec leurs clubs. Ronald Koeman a ainsi empoché 11,7 millions d’euros après son départ du Barça, Antonio Conte 30,6 millions après son départ de Chelsea en 2018, Laurent Blanc 19,8 millions au PSG en 2016 et Luiz Felipe Scolari 15,9 millions à Chelsea en 2009, quelques mois seulement après sa signature. Ces chiffres soulignent la capacité de Mourinho à transformer sa notoriété et ses compétences en une véritable fortune, faisant de lui l’un des entraîneurs les mieux rémunérés au monde, même en cas de licenciements.