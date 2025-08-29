Fenerbahçe : l’indemnité folle promise à Mourinho
José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Fenerbahçe. Après l’élimination du club turc en barrages de la Ligue des Champions face à Benfica, le club stambouliote a décidé de limoger le Special One, lui qui était arrivé sur le banc du club turc en juin 2024. Cette décision fait suite à une série de résultats décevants, incluant la domination de Galatasaray sur la scène nationale et le second échec consécutif en barrages de C1 pour le technicien portugais.
Si son passage à Fenerbahçe aura été en demi-teinte, Mourinho n’en sort pas lésé financièrement. Selon Marca, l’ancien coach du Real Madrid, de Chelsea et de l’Inter Milan a touché une grosse indemnité de départ, estimée à environ 15 millions d’euros, une somme colossale pour un licenciement intervenu après seulement un an de travail.
