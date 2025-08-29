Fenerbahçe limoge José Mourinho !

Arrivé en juin 2024 sur le banc de Fenerbahçe, José Mourinho n’aura pas fait long feu. En effet, le club stambouliote vient d’annoncer qu’il se séparait du technicien portugais. « Nous nous séparons de José Mourinho, entraîneur de notre équipe professionnelle de football A depuis la saison 2024-2025. Nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons plein de succès pour la suite de sa carrière », peut-on lire sur le communiqué publié par le club.

Une décision inattendue, motivée par l’élimination du Fener en barrages de la Ligue des Champions par Benfica. Cela fait deux ans de suite que le club échoue à ce stade de la compétition. L’an passé, c’est le LOSC de Bruno Genesio qui avait privé les Turcs de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Un deuxième échec consécutif pour le Mou, qui a aussi été dominé par Galatasaray sur la scène nationale.

Un retour au Portugal ?

La direction du Fener, qui avait jusque-là fourni les efforts pour contenter Mourinho sur le mercato, a donc décidé de dire stop. Un nouveau coup d’arrêt dans la carrière du coach portugais. L’ère du Special One et de ses nombreux succès avec Porto, Chelsea et l’Inter semble révolue. Mais il devrait trouver un nouveau point de chute sans mal, probablement au pays.

«Je viendrai certainement au Portugal. Ce n’est pas encore arrivé, mais ça viendra. Non pas parce que je me sens proche de la fin, mais plutôt parce que j’en suis loin. Je veux venir au Portugal au sommet de ma carrière, en bonne santé et en pleine forme physique et mentale. Je reviendrai sans aucun doute», avait-il récemment affirmé. Il est plus que jamais disponible.