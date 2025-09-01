Le Bayern Munich tente un transfert totalement invraisemblable

Frustrant, décevant, timide, le mercato du Bayern Munich peut se définir par plusieurs adjectifs. Alors oui, l’arrivée de Luis Diaz en provenance de Liverpool reste un pari intéressant pour le Rekordmeister. Le club allemand a aussi réussi à obtenir librement Jonathan Tah et Tom Bischof, deux coups à moindre coût. Cependant cela manque un peu de relief.

Les deux principaux dossiers de l’été menant d’abord à Florian Wirtz puis à Nick Woltemade ont été des échecs. Le premier a rejoint Liverpool quand le second a pris le chemin de Newcastle. Le Bayern Munich était proche aussi de se faire prêter Nicolas Jackson mais ce transfert a échoué - même si le dossier n’est pas terminé - poussant le club allemand à explorer une autre option.

Le Bayern tente Franculino

Et celle-ci est assez surprenante. D’après le journaliste Matteo Moretto, les Bavarois ont tenté le coup pour le buteur de Midtjylland Franculino Dju (21 ans). L’attaquant bissaoguinéen arrivé de Benfica à l’été 2023 brille au Danemark. En championnat, il compte déjà 8 buts et 3 passes décisives en 6 rencontres. Des chiffres plutôt impressionnants.

Nous vous avons d’ailleurs évoqué durant l’été une offre de 25 millions (et 5 millions d’euros de bonus) d’un club français dans ce dossier. Le Bayern Munich a lui formulé une offre de dernière minute avec un prêt payant assorti d’une option d’achat. Midtjylland n’est pas intéressé par cette formule. Néanmoins, le joueur apprécie l’approche du Bayern Munich et ne veut pas laisser passer cette opportunité. Il milite ainsi pour son transfert pour l’Allemagne. Cela pourrait donc bouger au cours de la journée.