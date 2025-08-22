Un club français offre 30 millions pour Franculino

Le mercato se rapproche doucement mais sûrement de la fin. Et les clubs commencent à accélérer pour renforcer leur effectif. Avec la reprise des championnats, certains dirigeants n’hésitent pas à sortir le chéquier pour combler certains manques. En Ligue 1 plusieurs écuries pourraient faire des petites folies sur ces derniers jours, notamment dans le secteur offensif. Et un club est déjà passé à l’action.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, un club français dont le nom n’a pas filtré, a fait une offre de 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus pour enrôler l’attaquant de Midtjylland Franculino Djú. Âgé de 21 ans, l’international bissaoguinéen a demarré fort la saison avec son club puisqu’il a marqué 8 buts en 9 matches. La saison dernière, il avait inscrit 16 buts en 41 rencontres et son profil puissant et adroit devant le but a visiblement suscité un grand intérêt chez un club français. Reste à savoir si cette offre suffira…