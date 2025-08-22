Menu Rechercher
Commenter 39
Exclu FM Eliteserien

Un club français offre 30 millions pour Franculino

Par Santi Aouna - Hanif Ben Berkane
1 min.
Franculino @Maxppp

Le mercato se rapproche doucement mais sûrement de la fin. Et les clubs commencent à accélérer pour renforcer leur effectif. Avec la reprise des championnats, certains dirigeants n’hésitent pas à sortir le chéquier pour combler certains manques. En Ligue 1 plusieurs écuries pourraient faire des petites folies sur ces derniers jours, notamment dans le secteur offensif. Et un club est déjà passé à l’action.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, un club français dont le nom n’a pas filtré, a fait une offre de 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus pour enrôler l’attaquant de Midtjylland Franculino Djú. Âgé de 21 ans, l’international bissaoguinéen a demarré fort la saison avec son club puisqu’il a marqué 8 buts en 9 matches. La saison dernière, il avait inscrit 16 buts en 41 rencontres et son profil puissant et adroit devant le but a visiblement suscité un grand intérêt chez un club français. Reste à savoir si cette offre suffira…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (39)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliteserien
Ligue 1
Midtjylland
Franculino Gluda Djú

En savoir plus sur

Eliteserien Eliteserien (Norvège)
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Midtjylland Logo Midtjylland
Franculino Gluda Djú Franculino Gluda Djú
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier