Monaco en passe de boucler l’arrivée de Ekene Chukwuani

Toujours en quête de renforts prometteurs en post formation, l’AS Monaco a jeté son dévolu sur Ekene Chukwuani. Son nom ne vous dit rien et pour cause puisque cet international U17 danois possède déjà une belle réputation dans son pays.

Auteur de 25 buts en 23 matches avec les U17 de Brondby, ce joueur dispose d’un physique redoutable et d’une très belle marge de progression. Chukwuani va s’engager pour 3 ans avec l’ASM pour un transfert avoisinant les 2M€. A suivre.