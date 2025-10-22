AS Monaco - Tottenham : les compositions sont tombées

Ce mercredi, c’est la suite de la 3e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel entre l’AS Monaco et Tottenham. À domicile, les Asémistes s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Philip Köhn dans les cages derrière Mohammed Salisu, Thilo Kehrer et Caio Henrique. Le milieu de terrain est assuré par Mamadou Coulibaly et Jordan Teze alors que Krépin Diatta et Kassoum Ouattara officient comme pistons. Devant, Folarin Balogun est accompagné par Maghnés Akliouche et Ansu Fati.

De leur côté, les Anglais s’organisent dans un 4-3-3 avec Giuglielmo Vicario qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven et Archie Gray. Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha et Lucas Bergvall composent l’entrejeu. En pointe, Richarlison est soutenu par Wilson Odobert et Mohammed Kudus.

Les compositions

AS Monaco : Kohn - Salisu, Kehrer, Henrique - Diatta, Coulibaly, Teze, Ouattara - Akliouche, Fati - Balogun

Tottenham : Vicario - Porro, Danso, Van de Ven, Gray - Bentancur, Palhinha, Bergvall - Odobert, Richarlison, Kudus

