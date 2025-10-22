Menu Rechercher
Commenter 4

Jean-Philippe Mateta répond à Wilfried Zaha

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
CRYSTAL @Maxppp

Il y a quelques jours, Jean-Philippe Mateta a alimenté l’actualité malgré lui en raison d’une vidéo de… Wilfried Zaha. L’international ivoirien, sur ses réseaux sociaux, avait dézingué son ex-coéquipier à Crystal Palace pour une interview où le Français expliquait visiblement que ses coéquipiers, dont Wilfried Zaha, s’étaient moqués de lui à l’époque lorsqu’il avait évoqué son rêve de jouer pour l’équipe de France. « Entre amis, on en riait, mais on plaisantait, disant que ce serait difficile, surtout avec Benzema et tous ces joueurs différents à ces postes. Mais on n’a jamais dit : "tu n’y arriveras jamais." Alors, ne seriez-vous pas choqué, surtout avec toutes les plaisanteries entre amis au football, si cette personne demandait cela à dix personnes et faisait comme s’il y avait une sorte de haine de ma part ? Je vous jure, dix joueurs de Crystal Palace étaient là quand cette conversation a eu lieu. Pourquoi dirait-il mon nom alors qu’il y avait dix personnes ? Est-ce simplement parce que Zaha est le plus connu ? Je ne comprends pas. C’est dégoûtant », expliquait notamment Zaha.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, en conférence de presse, Mateta a été interrogé par la presse anglaise à ce sujet. Et l’international français a été très bref dans sa réponse à Wilfried Zaha. « Je lui ai parlé. Tout va bien. Nous en avons discuté en privé, et c’est tout. » Voilà qui est clair.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier