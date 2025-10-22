Jean-Philippe Mateta répond à Wilfried Zaha

Il y a quelques jours, Jean-Philippe Mateta a alimenté l’actualité malgré lui en raison d’une vidéo de… Wilfried Zaha. L’international ivoirien, sur ses réseaux sociaux, avait dézingué son ex-coéquipier à Crystal Palace pour une interview où le Français expliquait visiblement que ses coéquipiers, dont Wilfried Zaha, s’étaient moqués de lui à l’époque lorsqu’il avait évoqué son rêve de jouer pour l’équipe de France. « Entre amis, on en riait, mais on plaisantait, disant que ce serait difficile, surtout avec Benzema et tous ces joueurs différents à ces postes. Mais on n’a jamais dit : "tu n’y arriveras jamais." Alors, ne seriez-vous pas choqué, surtout avec toutes les plaisanteries entre amis au football, si cette personne demandait cela à dix personnes et faisait comme s’il y avait une sorte de haine de ma part ? Je vous jure, dix joueurs de Crystal Palace étaient là quand cette conversation a eu lieu. Pourquoi dirait-il mon nom alors qu’il y avait dix personnes ? Est-ce simplement parce que Zaha est le plus connu ? Je ne comprends pas. C’est dégoûtant », expliquait notamment Zaha.

Ce mercredi, en conférence de presse, Mateta a été interrogé par la presse anglaise à ce sujet. Et l’international français a été très bref dans sa réponse à Wilfried Zaha. « Je lui ai parlé. Tout va bien. Nous en avons discuté en privé, et c’est tout. » Voilà qui est clair.