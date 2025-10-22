Menu Rechercher
LdC : le groupe de Monaco face à Tottenham avec 2 retours et 5 absents

Monaco Tottenham
1 point : c’est le bilan de l’AS Monaco après deux journées de Ligue des Champions. Humiliés par le Club Brugge (4-1), mais combattifs pour aller accrocher Manchester City avant la trêve (2-2), les Monégasques défient ce soir Tottenham, un club qui leur avait plutôt réussi lors de leur dernière confrontation (Monaco s’était imposé 2-1 à l’aller puis au retour lors de la phase de groupe de C1 en 2016/2017). Les effectifs ne sont plus du tout les mêmes, et les entraîneurs non plus d’ailleurs, puisque ce match sonnera comme les débuts de Sébastien Pocognoli sur le banc monégasque en Coupe d’Europe.

AS Monaco 🇲🇨
Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 pour ce soir.

⚔️ @SpursOfficial

‣ #ASMTOT
Le successeur d’Adi HÜtter, renvoyé la semaine dernière, pourra compter sur le retour de blessure de Christian Mawissa, mais aussi sur celui de Lucas Michal, revenu de la Coupe du Monde U20 après avoir brillé avec les Bleuets (5 buts et demi-finaliste). Touché à la cheville gauche, Lamine Camara est lui toujours en soin, Eric Dier a commencé sa réathlétisation suite à sa blessure à l’ischio, Lukáš Hradecký (genou gauche), Vanderson (ischio gauche) et Denis Zakaria (adducteur droit), sont en réathlétisation, tandis que Paul Pogba a repris l’entraînement avec le groupe en début de semaine.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Voir tous les commentaires (4)
