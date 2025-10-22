Sporting CP - OM : les compositions probables

La 3e journée de la Ligue des Champions a démarré hier et se poursuit mercredi avec notamment le déplacement de l’OM sur la pelouse du Sporting CP (21h). Après une défaite à Madrid et une victoire au Vélodrome contre l’Ajax, les Phocéens ont l’opportunité de basculer dans la bonne moitié de tableau, celle où l’on postule à une place dans le top 8, ou d’être bien placés en vue d’un potentiel 16e de finale. La forme des hommes de Roberto De Zerbi est en plus de cela excellente, alors qu’à l’inverse, celle des Portugais pourrait être meilleure.

Après avoir battu Kairat Almaty, les Lisboètes ont chuté à Naples et souffrent de résultats irréguliers en championnat. Rui Borges déplore deux absents de longue date avec Daniel Braganca et Nuno Santos. Le technicien devrait opter pour son 4-2-3-1 fétiche. Rui Silva sera titulaire dans le but, protégé par un quatuor composé de Fresnada et Araujo sur les côtés, entourant la charnière Debast-Iniacio. Un cran plus haut, la doublette Hjulmand-Mirita est attendue pour mettre dans les meilleures conditions les éléments offensifs de l’équipe.

Du changement au milieu à l’OM ?

On devrait retrouver la future recrue de Chelsea à droite, Quenda. Ancien du Barça, Trincao débuterait dans l’axe, alors que Gonçalves est bien parti pour être titulaire sur le flanc gauche. Enfin devant, l’OM retrouverait une vieille connaissance avec la possible titularisation de Luis Suarez, le buteur maison. La défense marseillaise est prévenue, elle qui sera à nouveau privée de Medina pour cette rencontre. Rulli retrouvera sa place dans le onze de départ lui qui aura vraisemblablement devant lui du lourd.

Sans trop de surprises, on devrait avoir un trio Pavard-Balerdi-Aguerd alors qu’au milieu, il pourrait y avoir un peu de turnover. Hojbjerg serait dans la composition avec O’Riley à ses côtés. Emerson et Weah joueraient les pistons sur les côtés. Enfin, l’attaque aura elle aussi fière allure puisqu’on aura les hommes forts du moment avec Greenwood à droite, auteur d’un quadruplé ce week-end, Paixao à gauche et Aubameyang en pointe puisque Gouiri est toujours absent.

Rui Silva - Fresneda, Debast, Iniacio, Araujo - Hjulmand, Morita - Quenda, Trincao, Gonçalves - Luis Suarez

Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd - Weah, O’Riley, Hojbjerg, Emerson - Greenwood, Paixao, Aubameyang

