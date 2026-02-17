L1 : Jérôme Rothen doute du titre pour le PSG

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas caché ses doutes grandissants autour du PSG. L’ancien joueur du club de la capitale estime que la course au titre reste totalement ouverte et que le club parisien n’a plus l’assurance d’être sacré. « La course au titre, elle va avoir lieu. Je ne suis pas certain que le PSG soit champion », a-t-il lâché, pointant notamment la prestation inquiétante face à Stade Rennais. Il a particulièrement ciblé certaines individualités, évoquant un niveau global trop faible malgré l’équipe type alignée, et un match d’Achraf Hakimi jugé trop neutre et en dessous de ses standards.

Pour l’heure, le PSG pointe à la deuxième place du classement derrière le RC Lens, tandis que l’OL devance légèrement Marseille pour compléter le podium. Lors de ses doutes, Rothen faisait particulièrement référence à la lourde défaite 3-1 concédée face à Rennes, un match dans lequel les Parisiens ont semblé être dépassés dans tous les compartiments du jeu. Une prestation jugée alarmante, qui relance clairement le suspense dans la lutte pour le titre en Ligue 1.