Ligue 1 McDonald's 2025/2026 22e journée
Rennes
PSG
Temps forts
82'
B. Embolo (PD L. Blas)
71'
2 - 1
(PD A. Hakimi) O. Dembélé
69'
2 - 0
E. Lepaul (PD S. Szymański)
mi-temps
34'
Mousa Al-Tamari

Notes des joueurs

#1 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 7.9 #2 Logo Stade Rennais FC B. Embolo 7.6 #3 Logo Stade Rennais FC B. Samba 7.6 Voir le classement complet
#1 Logo Stade Rennais FC B. Samba 8.0 #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 7.6 #3 Logo Paris Saint-Germain O. Dembélé 7.2 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Côtes du match 1 2.95 N 2.95 2 2.30 betclic Bonus 100€
Classement live 1 PSG 51 5 Rennes 34
Possession 67% PSG Rennes
Tirs 13 9 15 4 7 22
Grosses occasions créées 83% PSG 5 Rennes 1
Compositions Rennes 4-2-3-1 PSG 4-3-3

Sondages

Qui est l'homme du match Rennes-PSG ?
- Fin dans 6h
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2/4 50% #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 2/4 50% #3 Logo Stade Rennais FC Quentin Merlin 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 4 #2 Logo Stade Rennais FC Mahamadou Nagida 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2
Fautes subies
#1 Logo Stade Rennais FC Lilian Brassier 2 #2 Logo Stade Rennais FC Arnaud Nordin 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 109
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Arnaud Nordin 0/3 0% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 7/8 88% #2 Logo Stade Rennais FC Lilian Brassier 6/9 67% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Stade Rennais FC Lilian Brassier 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 2/2 100% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Quentin Merlin 0/6 0% #2 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 0/6 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 3 #2 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 0/2 0% #2 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 0/2 0% #3 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 66/69 96% #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 95/101 94% #3 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 41/44 93%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 28 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 24

Classement buteurs

#2 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 11 #5 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 8 #9 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 7 #13 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 6 #20 Logo Paris Saint-Germain João Neves 5 #26 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 4 #26 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 4 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
28% 36% 36%
Série en cours
D
D
D
D
N
V
V
N
V
D
Rencontres précédentes
33% 19 Victoires 18% 10 Nuls 49% 28 Victoires

Blessures & suspensions

Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Djaoui Cissé Djaoui Cissé Blessure à l'aine Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Abdelhamid Aït Boudlal Abdelhamid Aït Boudlal Blessure à la cuisse Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville Glen Kamara Glen Kamara Blessure à la cheville
Fabián Ruiz Fabián Ruiz Blessure au genou Senny Mayulu Senny Mayulu Blessure au mollet Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Match Rennes - PSG en direct commenté

22e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 13 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et PSG (Ligue 1 McDonald's, 22e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 22e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et PSG. Ce match aura lieu le vendredi 13 février 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et PSG.

On en parle

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
0.3
3.2
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Hicham Zakrani arbitre assistant
Jeremy Stinat quatrième arbitre
Yann Flament arbitre VAR
Wilfried Bien arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Roazhon Park Rennes
Roazhon Park
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31127
  • Affluence moyenne : 21085
  • Affluence maximum : 29278
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 13 février 2026 19:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 22
Diffusion Ligue 1+
Code SRFC-PSG
Zone France
Équipe à domicile Rennes
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Rennes et PSG ?

Rennes a remporté la rencontre sur le score de 3-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 février 2026 à 19:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et PSG ?

Rennes : le coach S. Tambouret a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Samba, Q. Merlin, A. Rouault, L. Brassier, A. Nagida, M. Camara, V. Rongier, Mousa Al-Tamari, S. Szymański, A. Nordin, E. Lepaul.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.

Qui arbitre le match Rennes PSG ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rennes PSG ?

Rennes accueille le match au Roazhon Park.

Quelle est la date et l'heure du match Rennes PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 février 2026, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué des buts pour Rennes ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Rennes : Mousa Al-Tamari 34', E. Lepaul 69', B. Embolo 82'.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par O. Dembélé 71'.

