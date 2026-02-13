Notes des joueurs
Match Rennes - PSG en direct commenté
22e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 13 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et PSG (Ligue 1 McDonald's, 22e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 22e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et PSG. Ce match aura lieu le vendredi 13 février 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Rennes et PSG ?
Rennes a remporté la rencontre sur le score de 3-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 février 2026 à 19:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et PSG ?
Rennes : le coach S. Tambouret a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Samba, Q. Merlin, A. Rouault, L. Brassier, A. Nagida, M. Camara, V. Rongier, Mousa Al-Tamari, S. Szymański, A. Nordin, E. Lepaul.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.
- Qui arbitre le match Rennes PSG ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rennes PSG ?
Rennes accueille le match au Roazhon Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Rennes PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 février 2026, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué des buts pour Rennes ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Rennes : Mousa Al-Tamari 34', E. Lepaul 69', B. Embolo 82'.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par O. Dembélé 71'.