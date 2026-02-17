OM : Pablo Longoria est en pleine tempête

L’OM traverse une crise sportive qui laisse des séquelles importantes depuis plusieurs semaines. Éliminés de manière dramatique en Ligue des Champions après un non-match à Bruges (3-0), les Marseillais ont également été balayés lors du Classique en offrant une performance cataclysmique au Parc des Princes (5-0). Des revers auxquels il faut ajouter le nul frustrant face au Paris FC (2-2) et le nouveau scénario lunaire à l’Orange Vélodrome ce samedi face à Strasbourg (2-2). Une situation sportive qui a eu raison de Roberto De Zerbi, qui a décidé de démissionner au lendemain du revers au Parc des Princes. Quelques jours après, le directeur sportif Medhi Benatia a également décidé de plier bagage, ce qui a provoqué une véritable onde de choc sur la Canebière.

Après le séisme, il ne reste que Pablo Longoria sur le bateau marseillais. Critiqué pour ne pas avoir pris la parole jusqu’ici après le départ majeur de ses deux anciens collaborateurs, le président espagnol reste discret. Et même s’il doit forcément réfléchir à l’après en restructurant tout un secteur sportif à l’agonie sur le terrain, l’Ibérique peut aussi sentir le vent tourner contre lui. Depuis plusieurs jours, la situation était compliquée et des supporters estimaient déjà que les problèmes du club venaient aussi de lui. Contre Strasbourg, des banderoles hostiles à lui et McCourt étaient présentes au Vélodrome. Cette nuit, de nouveaux événements qui viennent de se produire donnent clairement l’impression que l’étau se resserre autour du dirigeant phocéen.

Des tags anti-Longoria réalisés à la Commanderie

En effet, dans la nuit, des tags anti-Longoria sont apparus à la Commanderie. Dans ces derniers, le message est clair : un départ de Pablo Longoria est clairement désiré. En effet, on peut y lire notamment le nom de Longoria associé à des termes sans équivoque comme «Game Over» ou encore «Démission». Même si les auteurs de ces actes ne sont pas connus, ils traduisent quand même une volonté qui semble s’installer à Marseille avec le départ du président de l’OM. En ce sens, la journée de ce mardi peut être décisive.

Face à tout ce raffut, Frank McCourt a pris la décision de venir à Marseille pour remettre du calme dans la cité phocéenne. Reste à savoir quelle sera sa position auprès de Pablo Longoria, qu’il a longtemps soutenu par le passé mais qui est le seul responsable qui reste de la situation compliquée dans laquelle est englué le club marseillais. La situation devient forcément intenable pour Pablo Longoria qui pourrait fêter ses cinq ans au sein du club le 26 février prochain.