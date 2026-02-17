Menu Rechercher
Chelsea : le Bayern aurait pris sa décision avec Nicolas Jackson

Par Allan Brevi
1 min.
Nicolas Jackson @Maxppp

Nicolas Jackson devrait retrouver Chelsea cet été, son expérience en prêt au Bayern Munich n’ayant pas convaincu le club allemand d’activer l’option d’achat. Arrivé en Allemagne l’été dernier pour un prêt initial d’environ 17 millions d’euros, avec une clause supplémentaire de 67 millions d’euros à déclencher si le Sénégalais disputait un certain nombre de matchs. Mais Jackson n’a pas rempli les conditions : avec seulement 22 apparitions toutes compétitions confondues, dont seulement 7 supérieures à 45 minutes, le Bayern ne semble pas prêt à finaliser l’achat et le joueur de 24 ans devrait donc revenir à Stamford Bridge à la fin de la saison.

L’ancien attaquant de Villarreal, recruté par Chelsea en 2023, avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs en Italie, Espagne et Premier League avant son départ en Allemagne. Si Chelsea a changé d’entraîneur depuis son départ, Jackson pourrait rester ouvert à toutes les options et réfléchir à sa place dans le projet des Blues selon The Times.

Pub. le - MAJ le
