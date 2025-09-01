Nicolas Jackson est prêté au Bayern Munich

Le dégraissage se poursuit à Chelsea en ces dernières de mercato. Après Christopher Nkunku parti du côté de l’AC Milan, Aaron Anselmino prêté au Borussia Dortmund et Carney Chukwuemek vendu lui au BvB, et alors que d’autres comme Axel Disasi (Monaco ?) sont en passe de quitter le club, Nicolas Jackson file du côté du Bayern Munich. C’est la fin d’un long feuilleton qui aura duré quelques semaines mais qui profite à tout le monde.

Barré par les nouvelles recrues arrivées cet été comme Liam Delap, Joao Pedro et Estevao, le Sénégalais pouvait craindre le pire pour son temps de jeu, d’autant que ses prestations durant le Mondial des Clubs n’avaient pas de quoi rassurer Enzo Maresca non plus. L’attaquant enchaînait là avec une seconde partie de saison dernière poussive, après avoir pourtant flambé entre août et janvier dernier (13 buts et 6 passes décisives en 37 rencontres toutes compétitions confondues).

Jackson prêté avec option d’achat

Il lui fallait se relancer, et c’est au Bayern Munich qu’il tente sa chance. «Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson en prêt, en provenance de Chelsea. Le FC Bayern a signé un prêt de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea, vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. L’international sénégalais de 24 ans passera la saison 2025/26 à Munich et portera le numéro 11.», assure le communiqué du club allemand. Jackson est prêté pour 15 M€ et dispose en plus de cela d’une option d’achat non obligatoire de 80 M€.

Le Rekormeister a enfin trouvé chaussure à son pied. Depuis le début du mercato, il souhaitait un ailier et un attaquant supplémentaire après les nombreux départs de l’intersaison (Müller, Coman, Sané, Tel). Si l’ailier a en partie été réglé avec le transfert de Luis Diaz en provenance de Liverpool, Jackson vient garnir les rangs offensifs. Il devra tout de même batailler pour se faire une place dans cet effectif où Kane, Olise, Gnabry et la recrue colombienne font figures d’indéboulonnables.