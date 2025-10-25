L’impressionnant record égalé par le Bayern Munich

Le Bayern Munich est décidément inarrêtable en ce début de saison. Victorieux sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (0-3), le club bavarois a égalé le record du nombre de victoires sur un début de saison pour un club du top 5 européen, détenu par l’AC Milan de Fabio Capello (1992), avec 13 succès consécutifs.

Depuis l’entame de la saison, les Munichois ont remporté leurs huit rencontres en Bundesliga, ainsi que leurs trois matchs de Champions League (contre Chelsea, le Pafos et le Club Brugge), la finale de Supercoupe d’Allemagne contre Stuttgart et le 32e de finale de Coupe d’Allemagne face au Wehen Wiesbaden, en août. La dernière défaite des hommes de Vincent Kompany date du 5 juillet dernier, face au Paris Saint-Germain (0-2), en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Le Bayern retrouvera d’ailleurs le PSG, lors de la prochaine journée de C1, le mardi 4 novembre.