La stat folle des buteurs d’Angers contre Lorient

Angers 2-0 Lorient

Privé de recrues comme Steve Mounié, Remy Labeau-Lascary et Ahmed Abdullahi, Angers a dû compter sur ses jeunes attaquants formés au club : Prosper Peter, international français des U19 d’origine nigériane, et Sidiki Chérif, ancien U16 guinéen. Rapidement, ils se sont imposés en Ligue 1, chacun inscrivant déjà deux buts et contribuant directement aux résultats du club. Une performance qui se traduit par une statistique surprenante, comme le rappele L’Equipe : à eux deux, ils cumulent 36 ans, moins que l’âge d’Olivier Giroud ou de Youssef El-Arabi, deux attaquants confirmés ayant le même nombre de buts.

L’entraîneur angevin Alexandre Dujeux a salué leur impact immédiat : «c’est une chance fabuleuse pour ces garçons et les voir déjà avec deux buts chacun en L1, c’est magnifique et encourageant». Peter et Chérif avaient déjà marqué contre Rennes (1-1, 31 août) et Monaco (1-1, 18 octobre), avant de récidiver pour offrir la victoire face à Lorient (2-0).

