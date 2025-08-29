L’AS Monaco veut rapatrier Axel Disasi !

Il y a deux ans maintenant, l’AS Monaco annonçait le départ de son défenseur Axel Disasi. L’international français décidait de rejoindre l’effectif XXL de Chelsea avec l’ambition de réussir là où ses compatriotes Wesley Fofana et Benoît Badiashile ont échoué : s’imposer au cœur de la charnière centrale des Blues. Malgré un investissement de plus de 45 millions pour le faire venir, Chelsea ne lui garantissait pas une place de titulaire. Bien au contraire. Et l’aventure anglaise ne s’est pas vraiment passée comme prévu.

Plombé par des performances en dents de scie malgré la confiance du coach, le défenseur de 27 ans a été peu à peu mis sur la touche par les Blues. Après une première saison où il aura tout de même disputé 44 matches (41 titularisations), Axel Disasi a complètement disparu de la circulation lors de la deuxième saison. Avec une direction qui a encore recruté en masse, le Français a fini par ne plus être dans le groupe par moments. Avec 6 petites rencontres en 6 mois, il avait décidé de filer en prêt cet hiver du côté d’Aston Villa.

Monaco veut un prêt

Mais là encore, sous les ordres d’Unai Emery, l’ancien Monégasque n’a pas vraiment donné satisfaction (10 rencontres). Résultat : cet été, il est de retour à Chelsea et logiquement à la recherche d’un nouveau projet, alors que les Blues souhaitent s’en séparer. Selon nos informations, l’AS Monaco veut tenter de le rapatrier cet été. Avec la perte de Singo, parti à Galatasaray, la direction monégasque souhaite un prêt et discute actuellement avec les Blues.

De son côté, Chelsea n’est pas vraiment emballé par un nouveau prêt et privilégie plutôt un transfert sec dans les dernières heures de ce mercato. Reste à savoir si Monaco sera suffisamment convaincant pour faire changer d’avis Chelsea, et si le joueur est emballé par un retour en Ligue 1. En Angleterre, Bournemouth suit toujours le joueur, tout comme Aston Villa, qui voit ce deal comme une opportunité de marché, surtout si les Blues veulent à tout prix s’en séparer. Affaire à suivre…