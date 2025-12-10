Côte d’Ivoire : Didier Drogba soutient Nicolas Pépé

Didier Drogba est enfin sorti du silence sur les réseaux sociaux à propos de la polémique entourant la non-convocation de Nicolas Pépé pour la prochaine CAN au Maroc. L’ancien attaquant emblématique des Éléphants a publié un message sur X pour soutenir son compatriote, quelques jours après que la liste d’Emerse Faé ait provoqué une vive réaction en Côte d’Ivoire. Tenant du titre de la CAN 2023, Pépé, pourtant titulaire régulier à Villarreal et auteur d’une saison solide en Liga et en Ligue des Champions, n’a pas été retenu, ce qui avait suscité incompréhension et critiques de la part des observateurs et des proches du joueur. Dans ce contexte, Drogba a voulu envoyer un message de solidarité : « X m’a demandé quoi de neuf, j’ai voulu écrire… rien de nouveau. Force à toi fils. », rappelant ainsi son soutien moral à l’attaquant ivoirien face à cette situation délicate.

Cette prise de position de Drogba met en lumière l’ampleur du soutien dont bénéficie Pépé dans son pays, alors que le joueur a également été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux suite à certaines de ses déclarations récentes. L’ancien capitaine des Éléphants souligne implicitement l’importance de la cohésion et du respect autour de l’équipe nationale.