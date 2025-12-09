Menu Rechercher
Côte d’Ivoire : la réaction acide du clan Pépé à Emerse Faé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nicolas Pépé avec la Côte d'Ivoire en amical à Lens @Maxppp

La Côte d’Ivoire a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, mais l’un des constats forts de cette convocation reste l’absence de Nicolas Pépé. L’ailier de Villarreal, longtemps considéré comme un élément offensif majeur des Éléphants, ne figure pas dans les plans d’Emerse Faé pour cette édition. Ce choix surprend, d’autant que l’ancien Lillois demeure un joueur d’expérience et qu’il avait souvent répondu présent lors des compétitions précédentes. Cette décision s’inscrit dans une volonté de renouveau offensif, illustrée par le retour de Wilfried Zaha, la présence d’Amad Diallo ou encore l’arrivée de jeunes talents comme Yan Diomandé.

La non-sélection de Nicolas Pépé fait réagir au sein de sa famille : son frère et sa sœur ont pris la parole après son absence de la liste !
Sur les réseaux, le clan Pepe n’a pas tardé à réagir. Par le biais d’une story, le frère du joueur de Villarreal, Jonathan Pépé, a affirmé : « peut-être, je suis dans un rêve, peut-être, je n’ai pas bien vu la liste de Faé ». Sa sœur Corinne a également réagi. Avec une concurrence accrue en attaque, Faé semble vouloir miser sur des profils en forme et capables d’apporter plus de dynamisme. L’absence de Pépé, combinée à celle de Simon Adingra, marque ainsi un tournant fort dans la hiérarchie offensive ivoirienne à l’approche de la CAN.

