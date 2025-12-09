CAN 2025 : la liste de la Côte d’Ivoire avec Zaha, mais sans Pépé, ni Adingra

À 12 jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations, la Côte d’Ivoire d’Emerse Faé a révélé le nom des joueurs qui partiront au Maroc, pour conserver le trophée et accrocher une quatrième étoile sur leur maillot. Dans le groupe F, les Éléphants affronteront le Mozambique, le Cameroun et le Gabon. Parmi les joueurs retenus, on retrouve l’ancien Toulousain Alban Lafont (Panathinaïkos) et l’ex-Angevin Yahia Fofana (Rizespor) parmi les gardiens. En défense, Guéla Doué (Strasbourg) est dans la liste, tout comme Emmanuel Agbadou (Wolverhampton) ou encore Evan Ndicka (AS Roma). Wilfried Singo (Galatasaray) est, lui, absent.

Concernant les milieux, les expérimentés Franck Kessié (Al-Ahli), Seko Fofana (Stade Rennais) et Ibrahim Sangaré (Nottingham). Exilé en Slovénie au NK Maribor, Jean-Michael Séri (34 ans) est aussi convoqué. En attaque, Amad Diallo (Manchester United) est présent, ainsi que Sébastien Haller (Utrecht) et la pépite de Bundesliga, Yan Diomandé (RB Leipzig). Plus convoqué depuis la fin d’année 2023 et absent de la dernière CAN à domicile, Wilfried Zaha (Charlotte FC) fait son retour en sélection. Evann Guessand (Aston Villa) est appelé en tant que réserviste. En revanche, Nicolas Pépé (Villarreal) est absent. Élu meilleur espoir de la précédente édition, Simon Adingra (Sunderland) n’a pas été choisi par Faé également.