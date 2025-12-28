Match Côte d'Ivoire - Cameroun en direct commenté

2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - dimanche 28 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Côte d'Ivoire et Cameroun (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Côte d'Ivoire et Cameroun. Ce match aura lieu le dimanche 28 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Côte d'Ivoire et Cameroun.