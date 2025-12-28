Menu Rechercher
1 - 1
90+1'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 2e journée
Côte d'Ivoire
1 - 1
MT : 0-0
90+1'
Cameroun
Temps forts
56'
1 - 1
J. Tchamadeu
51'
1 - 0
A. Diallo (PD G. Konan)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Classement live 1 Cameroun 4 2 Côte d'Ivoire 4
Possession 51% Côte d'Ivoire Cameroun
Tirs 13 11 9 2 2 11
Grosses occasions créées 100% Côte d'Ivoire 1 Cameroun 0
Compositions Côte d'Ivoire 4-3-3 Cameroun 3-5-1-1
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Flag Côte d'Ivoire Amad Diallo 1 #2 Flag Côte d'Ivoire Guela Doué 1
Tirs (%)
#1 Flag Cameroun Christian Kofane 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Côte d'Ivoire Franck Kessié 2 #2 Flag Côte d'Ivoire Ghislain Konan 2
Fautes subies
#1 Flag Côte d'Ivoire Vakoun Issouf Bayo 4 #2 Flag Cameroun Danny Namaso 4 #3 Flag Cameroun Carlos Baleba 3
Tirs (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Vakoun Issouf Bayo 0/3 0% #2 Flag Cameroun Bryan Mbeumo 0/2 0% #3 Flag Cameroun Darlin Yongwa 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Cameroun Danny Namaso 7/10 70% #2 Flag Cameroun Carlos Baleba 4/6 67% #3 Flag Côte d'Ivoire Odilon Kossounou 4/6 67%
Interceptions
#1 Flag Cameroun Nouhou Tolo 2 #2 Flag Cameroun Junior Tchamadeu 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Guela Doué 3/3 100% #2 Flag Cameroun Samuel Kotto 5/7 71% #3 Flag Côte d'Ivoire Vakoun Issouf Bayo 4/7 57%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Franck Kessié 0/6 0% #2 Flag Cameroun Christian Kofane 0/4 0% #3 Flag Côte d'Ivoire Evann Guessand 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Cameroun Darlin Yongwa 0/2 0% #2 Flag Cameroun Christian Kofane 0/2 0% #3 Flag Côte d'Ivoire Evann Guessand 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Côte d'Ivoire Seko Fofana 29/32 91% #2 Flag Cameroun Carlos Baleba 28/31 90% #3 Flag Cameroun Samuel Kotto 65/75 87%
Corners et centres réussis
#1 Flag Côte d'Ivoire Ghislain Konan 3 #2 Flag Côte d'Ivoire Amad Diallo 3

Série en cours
V
V
D
V
V
V
D
N
V
D
Rencontres précédentes
67% 2 Victoires 0% 0 Nul 33% 1 Victoire

Wilfried Singo Wilfried Singo Blessure musculaire
Guy-Marcelin Kilama Guy-Marcelin Kilama Inconnu

Match Côte d'Ivoire - Cameroun en direct commenté

2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - dimanche 28 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Côte d'Ivoire et Cameroun (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Côte d'Ivoire et Cameroun. Ce match aura lieu le dimanche 28 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct.

Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Côte d'Ivoire et Cameroun.

Arbitres

Mustapha Ghorbal arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Jerson Emiliano dos Santos arbitre assistant
Mahmoud Ahmed Kamel Abo El Regal arbitre assistant
Mohamed Maarouf Eid Mansour quatrième arbitre
Brahamou Sadou Ali arbitre VAR
Dahane Beida arbitre VAR auxiliaire

Stade de Marrakech Marrakech
Stade de Marrakech
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41356
  • Affluence moyenne : 5776
  • Affluence maximum : 40000
  • % de remplissage : 14

Date 28 décembre 2025 21:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe F - journée 2
Diffusion beIN SPORTS 1
Code CIV-CAM
Zone Afrique
Équipe à domicile Côte d'Ivoire
Équipe à l'extérieur Cameroun
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Côte d'Ivoire et Cameroun en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Côte d'Ivoire Cameroun en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Côte d'Ivoire et Cameroun ?

Côte d'Ivoire : le coach E. Faé a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Fofana, G. Konan, E. Ndicka, O. Kossounou, G. Doué, I. Sangaré, S. Fofana, F. Kessié, A. Diallo, V. Bayo, Y. Diomandé.

Cameroun : de son côté, l'équipe dirigée par D. Pagou évolue dans un système de jeu en 3-5-1-1 : D. Epassy, N. Tolo, S. Kotto, C. Malone, D. Yongwa, A. Avom, C. Baleba, D. Loader, J. Tchamadeu, B. Mbeumo, C. Kofane.

Qui arbitre le match Côte d'Ivoire Cameroun ?

Mustapha Ghorbal est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Côte d'Ivoire Cameroun ?

Marrakech accueille le match au Stade de Marrakech.

Quelle est la date et l'heure du match Côte d'Ivoire Cameroun ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Côte d'Ivoire ?

Un seul but a été inscrit pour Côte d'Ivoire par A. Diallo 51'.

Qui a marqué le but pour Cameroun ?

Un seul but a été inscrit pour Cameroun par J. Tchamadeu 56'.

