Match Côte d'Ivoire - Cameroun en direct commenté
2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - dimanche 28 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Côte d'Ivoire et Cameroun (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Côte d'Ivoire et Cameroun. Ce match aura lieu le dimanche 28 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Côte d'Ivoire et Cameroun.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Côte d'Ivoire et Cameroun en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Côte d'Ivoire Cameroun en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Côte d'Ivoire et Cameroun ?
Côte d'Ivoire : le coach E. Faé a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Fofana, G. Konan, E. Ndicka, O. Kossounou, G. Doué, I. Sangaré, S. Fofana, F. Kessié, A. Diallo, V. Bayo, Y. Diomandé.
Cameroun : de son côté, l'équipe dirigée par D. Pagou évolue dans un système de jeu en 3-5-1-1 : D. Epassy, N. Tolo, S. Kotto, C. Malone, D. Yongwa, A. Avom, C. Baleba, D. Loader, J. Tchamadeu, B. Mbeumo, C. Kofane.
- Qui arbitre le match Côte d'Ivoire Cameroun ?
Mustapha Ghorbal est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Côte d'Ivoire Cameroun ?
Marrakech accueille le match au Stade de Marrakech.
- Quelle est la date et l'heure du match Côte d'Ivoire Cameroun ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Côte d'Ivoire ?
Un seul but a été inscrit pour Côte d'Ivoire par A. Diallo 51'.
- Qui a marqué le but pour Cameroun ?
Un seul but a été inscrit pour Cameroun par J. Tchamadeu 56'.