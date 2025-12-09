Menu Rechercher
Côte d’Ivoire : la sœur de Nicolas Pépé détruit le choix de Faé

Par Valentin Feuillette
Nicolas Pépé sous le maillot d'Arsenal @Maxppp

La sœur de Nicolas Pépé, Corinne, a vivement réagi après la polémique entourant l’attaquant ivoirien, dénonçant l’injustice dont il serait victime. « Il fait une vidéo, il est naturel, chill, tranquille, et ça se retourne contre lui ? Il s’est “excusé", alors que c’est lui la victime ! Mais vu qu’il allait au Maroc, bah c’était "mieux" de faire ça hein… Après avoir subi du racisme, vraiment une vague de haine, de harcèlement, pour une vidéo !!!! Et là c’est lui qu’on sanctionne ? C’est lui qu’on pointe du doigt ? »

Elle a ensuite rappelé l’engagement de son frère envers la sélection ivoirienne. « Mon frère, il a choisi la sélection à 18 ans, il a toujours représenté son pays avec fierté. Il n’a jamais parlé sur internet, jamais fait de vidéo, jamais cherché le buzz. Lui c’est juste la Play, le foot, la famille, la tranquillité. Aujourd’hui tu rigoles, tu parles normalement, et ça devient un drame. Rester dans son coin, c’est mieux. »

