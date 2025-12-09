Côte d’Ivoire : Nicolas Pépé prend la parole après sa non-convocation

La déception doit être immense pour Nicolas Pépé. Cadre de la Côte d’Ivoire et présent lors de la victoire finale à domicile lors de la CAN 2024, l’ailier de Villarreal n’a pas été sélectionné par Emerse Faé pour participer à la prochaine édition, au Maroc. Un choix qui fait énormément parler du côté des observateurs ivoiriens et qui a provoqué l’incompréhension du frère et de la sœur de l’ex-Lillois. Quelques heures après la publication de la liste des Éléphants, Pépé a finalement pris la parole sur son compte Instagram pour évoquer sa non-convocation, mais aussi les récentes insultes racistes reçues sur les réseaux sociaux de la part de certains supporters marocains.

« Double peine pour moi. C’est le football, c’est la vie. Merci à la Laliga, à mon club de Villarreal CF et à tous ceux qui m’ont apporté leur soutien après ces derniers jours de harcèlement et de racisme. Bonne chance à mes coéquipiers », a indiqué celui qui compte 50 sélections et qui a inscrit 11 buts avec les Éléphants.