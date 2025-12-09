Côte d’Ivoire : la justification d’Emerse Faé sur l’absence de Pépé

Interrogé sur l’absence très commentée de Nicolas Pépé dans sa liste pour la CAN, Emerse Faé a tenu à clarifier la situation en conférence de presse. Le sélectionneur ivoirien a d’abord balayé l’idée d’une sanction sportive, estimant que le terme était « un peu fort ». Il a rappelé que, d’un strict point de vue footballistique, l’ailier de Villarreal aurait « bien évidemment été dans la liste ». Faé a également évoqué la récente prise de parole médiatique de Pépé, signe que l’affaire dépasse le cadre du terrain.

Le technicien a ensuite insisté sur le fait qu’une liste ne se construit jamais uniquement sur des critères techniques. « Quand on fait une liste, vous le savez, il faut prendre en compte beaucoup d’éléments, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain », a-t-il expliqué, laissant entendre que des aspects extra-sportifs ont pesé dans la décision finale. Selon lui, l’ensemble de ces paramètres a conduit à ne pas retenir Pépé pour cette édition, tout en réaffirmant qu’il ne s’agissait « pas du tout d’une sanction sportive ». Une mise au point destinée à apaiser les débats autour d’un choix qui continue d’alimenter les discussions en Côte d’Ivoire.