Man City : Pep Guardiola vole au secours de Xabi Alonso

Mercredi soir, Pep Guardiola va retrouver son ancien joueur, Xabi Alonso, lors du choc entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions. Une rencontre qui pourrait sceller l’avenir du coach madrilène sur le banc du Real, en cas de revers. De passage en conférence de presse mardi, Guardiola a exprimé tout l’amour qu’il avait pour son ancien milieu au Bayern et comprend la difficulté qu’il éprouve à coacher une équipe comme le Real.

« Bien sûr que j’ai de la sympathie pour lui, car on a passé deux années ensemble, c’était une expérience incroyable. Nous avons partagé de nombreuses choses ensemble, notamment sur le plan familial. Barcelone et Madrid, ce sont les deux clubs les plus difficiles pour les entraîneurs, au niveau de la pression, de l’environnement. Par rapport à mon travail l’an dernier, j’aurais été viré six mois avant la fin de la saison (à Barcelone ou Madrid, ndlr). C’est difficile là-bas, mais il le sait. Il connaît ce club et la réalité de la situation, il faut gagner. Mais bien sûr, il a ce qu’il faut pour ce poste. (…) Un conseil pour lui ? Il devrait pisser de lui-même, je ne vais pas pisser pour lui. Vous aimez ce genre de gros titres, non ? », a lancé l’ex-coach du Barça.

