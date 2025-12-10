RC Lens : Joseph Oughourlian a pris une grande décision

Le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, devrait bientôt se retirer du club italien de Padoue en Serie B, où il détenait la majorité via sa holding luxembourgeoise J4A Holdings II SARL. C’est du moins ce que rapporte L’Equipe. Arrivé comme actionnaire minoritaire fin 2017, il avait pris le contrôle du club en 2019, alors en Serie C et en difficulté financière, et avait contribué à sa remontée jusqu’à la Serie B la saison dernière.

Malgré cette progression sportive, Padoue reste non rentable et Oughourlian a rencontré des obstacles pour développer le club, notamment avec les autorités locales et le soutien limité des supporters. Marcelo Figoli serait pressenti pour lui succéder. L’homme d’affaires conserve néanmoins ses parts majoritaires à Lens, aux Millonarios en Colombie, et 5 % du Real Saragosse en Espagne.