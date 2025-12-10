Menu Rechercher
Commenter
Serie B

RC Lens : Joseph Oughourlian a pris une grande décision

Par Valentin Feuillette
1 min.
@Maxppp

Le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, devrait bientôt se retirer du club italien de Padoue en Serie B, où il détenait la majorité via sa holding luxembourgeoise J4A Holdings II SARL. C’est du moins ce que rapporte L’Equipe. Arrivé comme actionnaire minoritaire fin 2017, il avait pris le contrôle du club en 2019, alors en Serie C et en difficulté financière, et avait contribué à sa remontée jusqu’à la Serie B la saison dernière.

La suite après cette publicité

Malgré cette progression sportive, Padoue reste non rentable et Oughourlian a rencontré des obstacles pour développer le club, notamment avec les autorités locales et le soutien limité des supporters. Marcelo Figoli serait pressenti pour lui succéder. L’homme d’affaires conserve néanmoins ses parts majoritaires à Lens, aux Millonarios en Colombie, et 5 % du Real Saragosse en Espagne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie B
Padova
Lens

En savoir plus sur

Serie B Serie B
Padova Logo Padoue
Lens Logo Lens
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier