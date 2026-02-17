La démission de Nicolas de Tavernost acceptée par la LFP

Nicolas de Tavernost a officiellement remis sa démission de son poste à la tête de LFP Media, une décision acceptée ce lundi soir par le conseil de surveillance selon RMC Sport. Entré en fonction en avril 2025 avec pour mission de redresser la diffusion du football français après le retrait de DAZN, il avait notamment supervisé le lancement de Ligue 1+, la chaîne dédiée au championnat. De Tavernost restera en poste le temps de garantir une transition sereine jusqu’à l’arrivée de son successeur, tandis que le processus pour nommer un nouveau directeur général est désormais lancé.

Cette démission intervient dans un contexte tendu autour des droits TV de la Coupe du Monde 2026 et 2030. Alors que LFP Media avait conclu un accord avec la FIFA, beIN Sports a finalement obtenu les droits, doublant la chaîne sur le fil. Face à ce qu’il juge « anormal » et « non conforme », De Tavernost a estimé ne plus être en mesure de continuer ses fonctions dans des conditions sereines, préférant quitter ses responsabilités avant que la situation ne se complique davantage.