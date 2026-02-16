Le départ de Benatia met le feu à Marseille, la presse catalane égratigne le Real “roi des pénaltys”

Les mauvaises nouvelles s’enchainent à Marseille

Après Roberto De Zerbi, c’est Medhi Benatia qui a quitté un navire qui chavire depuis de longues semaines. Le dirigeant a annoncé hier dans un communiqué sa démission de l’OM, quelques jours seulement après les premières rumeurs d’une démission demandée puis refusée par Frank McCourt. Cette fois aucune condition n’est posée, Medhi Benatia quitte donc bel et bien Marseille après 2 ans passés à l’OM. "Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément", a notamment déclaré Medhi Benatia pour justifier sa décision. Selon nos informations, ce départ met en lumière des dissensions profondes au sein de l’organigramme olympien. L’une des clés majeures de ce départ réside dans la dégradation brutale des rapports entre Medhi Benatia et son président. Cette belle idylle était devenue l’une des grandes forces du club phocéen, mais elle s’est récemment dégradée. Longoria aurait pris ombrage face au poids croissant de Benatia au sein de l’institution et auprès des joueurs, voyant d’un mauvais œil la nouvelle aura de son directeur du football. Le président marseillais avoue même en coulisses ne pas bien avoir vécu les dernières banderoles hostiles à son encontre à l’Orange Vélodrome face à Strasbourg, et n’a pas digéré la gestion chaotique du départ de De Zerbi et les contre-performances sportives de 2026 qu’il impute à demi-mot à son ex-directeur du football.

La presse catalane démonte le Real Madrid

Les deux nouveaux pénaltys obtenus par Vinicius Jr font parler en Catalogne. “Les rois du pénalty”, écrit d’ailleurs le journal Sport. Le Real Madrid a déjà eu 13 pénaltys cette saison en Liga, on est sur un rythme record puisque le second est Gérone avec 7. C’est d’ailleurs la première fois qu’un club espagnol a une différence de + 10 entre les pénaltys obtenus et les pénaltys concédés. Même au niveau européen, le Real est loin devant les autres car le Bayern est deuxième avec “seulement” 9 pénos obtenus. Un précédent dangereux, ajoute même le Mundo Deportivo. On sait que l’arbitrage est un vrai débat en Espagne, il l’est encore plus quand le Real obtient des pénalties régulièrement. “Vinicius Jr se jette à chaque fois qu’il remarque un léger contact”, ajoute le journal barcelonais. Pour la presse catalane, ce nombre élevé de pénaltys ne passe pas et ça se voit.

Cascade de blessures à Arsenal

La liste de blessés s’agrandit encore du côté des Gunners avec Calafiori et Ben White qui se sont ajoutés à la cascade de bobos. Martin Ødegaard, Kai Havertz, Mikel Merino, la liste était déjà très longue et ça a de quoi inquiéter Mikel Arteta qui rêve toujours d’un quadruplé historique avec Arsenal. Alors ça n’a pas empêché le leader de Premier League de disposer tranquillement de Wigan en FA Cup, victoire 4-0 grâce à un très bon Eberechi Eze qui ressort de sa cachette. 2 passes décisives pour l’ancien de Crystal Palace, une prestation réussie pour Bukayo Saka dans un rôle différent, Arteta a même annoncé qu’il pourrait l’utiliser dans un poste plus axial. De toute manière, le technicien espagnol risque de devoir trouver des solutions pour pallier les blessures.