Sporting - OM : les compositions officielles

L’OM veut surfer sur sa forme olympique. Vainqueur de ses cinq derniers matches, Marseille se déplace sur la pelouse du Sporting dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions 2025/26 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Un succès permettrait aux Olympiens d’entrevoir la qualification au minimum pour les barrages.

La suite après cette publicité

Roberto De Zerbi aligne une défense à trois Pavard-Balerdi-Aguerd devant Rulli, qui retrouve sa place dans le but. Weah et Emerson occupent les postes de piston tandis que Vermeeren et Hojbjerg sont associés dans l’entrejeu. L’attaque est sans surprise et formée par Greenwood, Aubameyang et Paixao. En face, les Portugais s’organisent en 4-2-3-1 avec notamment Hjulmand et la surprise Simoes devant la défense et un trio Quenda-Trincao-Goncalves pour épauler l’ancien Marseillais Suarez.

La suite après cette publicité

Les compositions :

Sporting : Silva - Fresneda, Debast, Inacio, Araujo - Hjulmand, Simoes - Quenda, Trincao, Goncalves - Suarez.

OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd - Weah, Vermeeren, Hojbjerg, Emerson - Greenwood, Aubameyang, Paixao.

La suite après cette publicité

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.