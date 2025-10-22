Menu Rechercher
Ligue des Champions

Sporting - OM : les compositions officielles

Par Jules Aublanc
1 min.
Sporting CP vs OM @Maxppp
Sporting Marseille
L’OM veut surfer sur sa forme olympique. Vainqueur de ses cinq derniers matches, Marseille se déplace sur la pelouse du Sporting dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions 2025/26 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Un succès permettrait aux Olympiens d’entrevoir la qualification au minimum pour les barrages.

Roberto De Zerbi aligne une défense à trois Pavard-Balerdi-Aguerd devant Rulli, qui retrouve sa place dans le but. Weah et Emerson occupent les postes de piston tandis que Vermeeren et Hojbjerg sont associés dans l’entrejeu. L’attaque est sans surprise et formée par Greenwood, Aubameyang et Paixao. En face, les Portugais s’organisent en 4-2-3-1 avec notamment Hjulmand et la surprise Simoes devant la défense et un trio Quenda-Trincao-Goncalves pour épauler l’ancien Marseillais Suarez.

Les compositions :

Sporting : Silva - Fresneda, Debast, Inacio, Araujo - Hjulmand, Simoes - Quenda, Trincao, Goncalves - Suarez.

OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd - Weah, Vermeeren, Hojbjerg, Emerson - Greenwood, Aubameyang, Paixao.

Pub. le - MAJ le
