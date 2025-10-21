Monaco : Maghnes Akliouche répond à l’intérêt de la Premier League

L’AS Monaco a découvert son nouvel entraîneur ce week-end, à l’occasion d’un déplacement à Angers (1-1, 8e journée de Ligue 1). Sébastien Pocognoli s’apprête cette fois à diriger sa nouvelle équipe en Ligue des Champions face à Tottenham (mercredi, 21h), qui fait partie des prétendants sur le long terme de Maghnes Akliouche. Finalement resté à l’ASM l’été dernier, le milieu de terrain de 23 ans se sait courtisé par plusieurs écuries de Premier League mais il ne fait pas vraiment attention à ce sujet là. Il préfère rester concentré sur la compétition.

« C’était très flatteur d’avoir lié à ce genre de rumeurs, mais je suis un joueur de Monaco et je joue contre Tottenham demain, donc je ferai de mon mieux. Si je veux jouer en Premier League à l’avenir ? On verra. Ce qui est important pour moi, c’est le match de demain », répond l’international français en conférence de presse de veille de match. « Je suis concentré sur ma performance et sur celle de l’équipe. L’important pour nous est de gagner le match. Je ne me concentre pas du tout sur le reste », insiste-t-il.

