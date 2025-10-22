LdC : l’OM se saborde et se fait renverser par le Sporting CP dans un match tendu !

Battu de peu par le Real Madrid (2-1) avant d’écraser l’Ajax Amsterdam (4-0), l’Olympique de Marseille voulait faire basculer sa campagne de Ligue des Champions dans une dynamique positive. En face, le Sporting CP restait sur une victoire contre le Kaïrat Almaty (4-1) et une défaite face au Napoli (2-1). Deux équipes qui avaient donc réalisé un carton et connu une courte défaite. À domicile, les Lions du Sporting CP misaient sur un 4-2-3-1 classique avec Rui Silva dans les buts derrière Ivan Fresneda, Zeno Debast, Gonçalo Inacio et Maxi Araujo. Morten Hjulmand et Joao Simoes formaient le double pivot. Luis Suarez était placé en pointe avec Geovany Quenda, Francisco Trincao et Pedro Gonçalves. De son côté, l’Olympique de Marseille s’établissait en 3-4-3 avec Geronimo Rulli comme dernier rempart. Devant lui, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi formaient la défense avec Timothy Weah et Emerson Palmieri comme pistons. Arthur Vermeeren et Pierre-Emile Hojbjerg constituaient le double pivot. Enfin, Mason Greenwood et Igor Paixao accompagnaient Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

La suite après cette publicité

Et ce match démarrait sur un gros rythme. Luis Suarez était rapidement en position de tir, mais se voyait contrer devant la surface phocéenne (2e). Juste derrière, le buteur colombien provoquait un carton jaune de Leonardo Balerdi, assez brouillon dans son intervention (3e). Une entame moyenne de Marseille puisque les Portugais arrivaient à apporter le danger, comme sur ce tir de Francisco Trincao qui passait au-dessus (4e). Mais petit à petit, les Phocéens avaient des situations en contre et passaient côté gauche par l’intermédiaire d’Igor Paixao. Le Brésilien testait Rui Silva (9e) avant que sa deuxième tentative, en partant de la gauche et en repiquant dans l’axe, ne passe à droite du cadre (11e). La troisième, en revanche, était la bonne et la frappe enroulée d’Igor Paixao, consécutive à un décalage de Pierre-Emerick Aubameyang, venait nettoyer la lucarne droite de Rui Silva (1-0, 14e). Un but qui permettait aux Phocéens de jouer plus libérés et Mason Greenwood se procurait deux bonnes possibilités, mais le gardien était vigilant (16e et 19e). Par la suite, le rythme redescendait un peu et le Sporting CP reprenait le contrôle du ballon.

L’OM s’est sabordé

Morten Hjulmand s’essayait d’un tir hors de la surface, mais ne trouvait pas le cadre (25e). Un peu plus tard, c’était le Portugais le plus remuant, Francisco Trincao qui armait une frappe devant la surface plein axe, mais trouvait les gants de Geronimo Rulli (35e). Mason Greenwood tentait lui du milieu de terrain en voyant Rui Silva avancé, mais ça passait au-dessus (36e). Le Sporting CP terminait mieux dans ce premier acte et Luis Suarez voyait son tir être repoussé par Geronimo Rulli (38e). Marseille restait remuant dans la verticalité et Emerson trouvait Pierre-Emerick Aubameyang dont le tir contré passait au-dessus du but portugais (43e). Maxi Araujo était ensuite sanctionné pour une faute dans sa surface sur Emerson Palmieri (45e) mais le penalty était annulé après utilisation de l’arbitrage vidéo. Recevant un carton jaune pour sa simulation, Emerson Palmieri était bêtement exclu pour ce second avertissement (45e +3). Après la mi-temps, Roberto De Zerbi procédait à deux remplacements avec Amir Murillo et Matt O’Riley pour renforcer une équipe réduite à dix.

La suite après cette publicité

Les Phocéens étaient moins offensifs, mais en face les Portugais n’étaient pas forcément plus brillants. Symbole de ce manque d’idées, Gonçalo Inacio frappait directement en tribunes (50e). Il fallait attendre un petit numéro de Geovany Quenda pour que les Lions se réveillent. Le jeune ailier touchait le poteau droit (58e). Juste après, c’est Luis Suarez qui enroulait trop sur la droite (60e). À force de reculer, l’Olympique de Marseille allait craquer et Francisco Trincao retrouvait Geny Catamo sur la droite de la surface et ce dernier concluait dans un but validé par l’arbitrage vidéo (1-1, 69e). Revenu au score, le club portugais avait néanmoins du mal à appuyer sur l’accélérateur pour faire craquer une deuxième fois Marseille. C’est de manière assez anodine que les Phocéens allaient plier sur une frappe d’Alisson Santos sur la gauche de la surface, détournée par Benjamin Pavard au fond des filets (2-1, 86e). Dans les dernières minutes, Maxi Araujo a été exclu pour un geste d’humeur sur Benjamin Pavard avant que finalement l’arbitrage vidéo transforme sa sanction en carton jaune (90e +2). Avec cette victoire 2-1, le Sporting CP grimpe à la 12e place quand Marseille glisse au 18e rang.