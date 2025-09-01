La presse italienne annonce un accord OM-Inter pour Benjamin Pavard !

C’est à croire que les clubs de Ligue 1 ont décidé que l’une des modes de l’été du mercato français est de rapatrier plusieurs champions du monde 2018. Paul Pogba a atterri à Monaco, Olivier Giroud a débarqué au LOSC, tandis que Florian Thauvin joue lui aussi dans le Nord de la France, mais au RC Lens. De son côté, l’Olympique de Marseille pourrait en faire de même avec Benjamin Pavard.

La suite après cette publicité

Les Phocéens sont l’un des principaux acteurs de cette fin de mercato et plusieurs arrivées (O’Riley, Aguerd et Emerson Palmieri) sont censées être officialisées dans les heures qui viennent. Confrontés à de gros soucis en défense centrale, les vice-champions de France ont décidé de tenter leur chance avec Pavard.

La suite après cette publicité

Encore un champion du monde 2018 en L1 ?

Malgré un contrat jusqu’en 2028, le champion du monde 2018 ne sera pas retenu par des Nerazzurri qui vont engager Manuel Akandji. Sans surprise, l’OM a proposé un prêt à son homologue lombard. Un prêt payant assorti d’une option d’achat fixée à 15 M€. Cependant, les Italiens préféraient davantage un transfert.

Eh bien Sky Italia annonce qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le média transalpin ne précise aucune modalité financière, mais parle d’un transfert et non d’un prêt. Toutefois, ce sera bien un prêt puisque L’Equipe et RMC Sport indiquent qu’il s’agira bien d’un prêt payant assorti d’une option d’achat fixée à 15 M€, comme nous vous l’avions révélé. Pavard semble donc se diriger très rapidement vers le Sud de la France puisque le joueur a déjà donné son accord pour rejoindre la bande de Roberto De Zerbi.