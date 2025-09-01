Menu Rechercher
L’OM toujours en discussions pour accueillir Benjamin Pavard

Alors que la dernière journée du mercato marseillais est déjà bien occupée, les dirigeants s’ajoutent un ultime dossier avec le cas Benjamin Pavard, qui a donné son accord pour rejoindre la Canebière.

Le mercato de l’OM sera fou jusqu’au bout. Déjà sacrément copieux, et alors que trois officialisations sont attendues en ce dernier jour du mercato (O’Riley, Aguerd et Emerson Palmieri), le marché pourrait offrir un dernier gros coup, en la personne de Benjamin Pavard. Suivi depuis plusieurs semaines, l’international français âgé de 29 ans fait l’objet d’une cour assidue de la part des dirigeants olympiens, qui sont convaincus de l’importance de se renforcer défensivement.

Et les arguments ont fait mouche puisque selon nos informations, Pavard a donné son accord pour rejoindre l’OM. Reste à s’entendre avec l’Inter Milan, club avec lequel les relations sont bonnes (transfert de Luis Henrique, prêt de Valentin Carboni etc). Car l’Inter était initialement prêt à laisser filer Pavard en cas de belle offre cet été, en raison de son salaire et de son âge.

L’Inter a pris Akanji…

Pour l’instant, l’OM propose un prêt avec option d’achat pour l’ancien joueur du Bayern Munich, et l’Inter espère un transfert sec. Les dernières heures du mercato sont souvent synonymes de compromis et rien n’est donc figé. D’autant que l’Inter a déjà trouvé un successeur au Français en la personne de Manuel Akanji.

En effet, un accord avec Manchester City a été obtenu sur la base d’un prêt payant de 2 M€ avec une option d’achat de 15 M€. Cette arrivée permet ainsi à l’Inter de couvrir un éventuel départ et pourrait l’inciter à laisser filer Pavard. L’OM dispose encore d’autres pistes en cas d’échec sur Pavard.

