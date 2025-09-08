Ligue 1 : ces 7 dossiers fous tentés durant le mercato estival !

On commence par l’un des clubs les plus actifs du mercato estival en Europe, l’OM. S’il y a bien un directeur sportif qui symbolise à lui seul cet article, c’est bien Medhi Benatia. L’homme fort du recrutement marseillais n’a pas ménagé ses efforts durant tout l’été et si le club phocéen a recruté 12 joueurs, son directeur sportif en a tenté beaucoup plus. C’est le cas de l’ancien Bordelais Malcom, ciblé lorsque l’OM cherchait un ailier droit. Benatia aurait bien vu l’international brésilien de 28 ans venir concurrencer Mason Greenwood sur le côté droit. Mais que ce soit en début de mercato ou même à la fin lorsque le dossier Zhegrova s’enlisait, les différentes parties n’ont pas été plus loin qu’une simple prise d’informations. Autre joueur que Benatia aurait aimé recruter, Adam Aznou. Alors qu’il n’est pas le joueur le plus connu du Bayern, le latéral gauche international marocain de 19 ans a été identifié comme un prospect intéressant par Marseille. Mais l’OM n’a finalement pas avancé dessus et le joueur né à Barcelone a filé à Everton.

La suite après cette publicité

Pas loin de Marseille plus à l’est, Thiago Scuro a, lui aussi, tenté des choses. S’il l’a prouvé en récupérant Paul Pogba et Ansu Fati, le directeur sportif de l’AS Monaco a des idées plein la tête. Et si de nombreux joueurs ont quitté le Rocher et que peu de nouvelles têtes ont été recrutées, cela aurait pu être différent dans un marché d’opportunité, notamment au mois d’août. Comme Pogba plus tôt dans l’été, Edon Zhegrova a été proposé à Monaco, qui a étudié le profil du joueur avec intérêt. Mais contrairement au champion du monde 2018, libre et finalement peu courtisé, l’ailier kosovar ne manquait pas de prétendants et c’est finalement à la Juventus que le désormais ex-Lillois a posé ses valises. Autre joueur international qui aurait pu débarquer sur le Rocher, Axel Disasi. Le solide défenseur de Chelsea, qui connait bien la maison monégasque, était emballé à l’idée de revenir et a discuté avec la direction de l’ASM, au point même de trouver un quasi-accord. Mais les Blues avaient atteint leur quota de prêts et l’opération n’a pas pu aboutir. Disasi est finalement resté dans la cité londonienne.

La suite après cette publicité

Le Paris FC a tenté Sofyan Amrabat, le RC Lens a discuté avec Luuk de Jong

D’autres agitateurs du mercato en Ligue 1 ont eu aussi tenté des coups. Le Paris FC, qui dispose de moyens importants pour recruter, a pensé à Sofyan Amrabat, surtout lorsque la piste Benjamin André a capoté. Le milieu international marocain de 29 ans, qui dispose d’une grande expérience internationale (Feyenoord, Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe), aurait pu être un renfort de choix. Des discussions ont eu lieu entre les différentes parties appuyées par Stéphane Gili qui connaissait bien le joueur pour avoir travaillé avec lui au Maroc. Mais Amrabat avait d’autres aspirations que de rejoindre le Paris FC. Le club parisien s’est tourné vers Pierre Lees-Melou tandis qu’Amrabat, s’est engagé au Real Betis pour un prêt d’un an le 1er septembre. Quant à l’inévitable Stade Rennais, il a tenté de récupérer un ancien buteur de Ligue 1, un certain Kasper Dolberg. Mais l’ancien attaquant de Nice, qui a marqué 34 buts en 2 saisons à Anderlecht, ne voulait pas revenir en France. L’international danois est finalement revenu dans son ancien club de l’Ajax Amsterdam. Quant à Rennes, il a décidé de miser sur Breel Embolo, l’attaquant de l’AS Monaco.

Enfin, du côté du RC Lens, on a assisté à un mercato ultra-homogène entre prospects et joueurs d’expérience. Et au cœur du mois de juillet, quand il a s’agit de s’offrir un n°9, Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot se sont tournés vers une ambitieuse piste menant à Luuk de Jong. Du haut de ses 35 ans, l’attaquant international néerlandais était libre, restait sur 57 buts lors de ses trois dernières saisons en Eredivisie et correspondait au profil de joueur capable d’être décisif tout en étant capable de caler des ballons devant. Le RC Lens a échangé avec son agent et si le joueur a étudié le projet du club artésien, les conditions économiques de l’opération et les envies de soleil de l’ancien buteur du Barça ont eu raison de l’intérêt lensois. Après avoir espéré l’Espagne et la MLS, De Jong s’est engagé au FC Porto début août et le RC Lens a recruté Odsonne Edouard.