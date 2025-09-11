Monaco : Adi Hütter annonce la date de retour de Paul Pogba

Il est attendu comme le grand messie, mais il faudra encore patienter avant de voir Paul Pogba fouler les pelouses avec Monaco. Deux ans après son dernier match, le champion du monde 2018 poursuit son programme personnalisé avec l’objectif de revenir d’ici un mois. Ce jeudi en conférence de presse, son entraîneur Adi Hütter a effectivement indiqué qu’il y avait des chances de le voir au retour de la prochaine trêve internationale.

«« Concernant Paul Pogba, je pense que nous aurons l’opportunité de le voir au retour de la prochaine trêve internationale. Il est lui aussi sur la bonne voie, et d’ailleurs je suis assez impressionné par le travail remarquable qu’il fait au quotidien pour revenir, c’est un grand professionnel donc j’espère que nous le verrons dans ce timing.» Concrètement, Pogba pourrait effectuer ses débuts à Angers, le 18 octobre. Quatre jours plus tard, l’ASM recevra Tottenham en Ligue des Champions, puis Toulouse, le week-end suivant.