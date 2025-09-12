Menu Rechercher
Bayern Munich : Vincent Kompany en pleine galère avec la gestion de ses attaquants

Le Bayern Munich se retrouve confronté à une véritable alerte offensive à l’approche de la troisième journée de Bundesliga. Avec seulement cinq joueurs disponibles pour les quatre postes offensifs titulaires, l’entraîneur Vincent Kompany peut également compter sur les jeunes talents Lennart Karl (17 ans) et Wisdom Mike (16 ans). La situation est d’autant plus délicate que la majorité de ses attaquants revenaient tout juste de déplacements internationaux. Le directeur sportif Max Eberl a d’ailleurs souligné les difficultés pour le journal allemand Bild : « les garçons doivent jouer quasiment tout le match et à la longue, une mauvaise passe, une mauvaise décision dans des situations importantes peuvent provenir en partie de la fatigue. » Les recrues Nicolas Jackson et Luis Díaz n’arriveront à Munich que jeudi, ce qui limite leur préparation avant le match à domicile contre Hambourg, samedi soir.

Malgré cette contrainte, les stars offensives du Bayern ont brillé récemment avec leurs sélections respectives. Luis Díaz a contribué à la qualification de la Colombie pour la Coupe du Monde 2026, tandis que Nicolas Jackson a marqué pour permettre au Sénégal de renverser la situation face à la RDC. Harry Kane et Michael Olise ont aussi connu des performances remarquables avec leurs équipes nationales. Toutefois, Kompany devra gérer avec prudence la fatigue accumulée par ses joueurs, en espérant que leur état physique ne pèse pas sur la performance du Bayern contre le HSV, même si certains supporters relativisent en rappelant qu’il s’agit d’un promu.

