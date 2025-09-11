AS Monaco : la tuile pour Lukáš Hrádecký

Arrive cet été du côté de l’AS Monaco en provenance du Bayer Leverkusen, le gardien finlandais Lukáš Hrádecký (35 ans) a disputé les trois premières rencontres de Ligue 1. Néanmoins, il est sorti sur blessure lors de la 3e journée et cette victoire contre Strasbourg (3-2).

Et son indisponibilité risque d’être importante comme l’a annoncé Adolf Hütter. En effet, il serait touché au ligament et manquera deux mois de compétition comme le rapporte Nice Matin. Son remplaçant sera le gardien suisse Philipp Köhn.