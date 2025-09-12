PSG : Luis Enrique sera finalement sur le banc contre Lens

Cette trêve internationale n’a pas épargné le PSG. Déjà privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, tous deux blessés avec l’équipe de France, le club de la capitale a également vu son entraîneur Luis Enrique victime d’une chute à vélo le 5 septembre dernier. Le technicien espagnol a été pris en charge par les secours et a subi mercredi une opération de la clavicule en Espagne. Une mésaventure qui aurait pu le priver du retour de son équipe au Parc des Princes, ce dimanche, face à Lens.

Finalement, sauf contre-ordre médical, l’ancien sélectionneur de la Roja devrait bel et bien retrouver sa place sur le banc du PSG selon le journal le Parisien. Son opération s’est déroulée avec succès, et l’entraîneur a profité de la trêve internationale pour gérer au mieux sa récupération. En cas d’absence, son adjoint Rafel Pol était pressenti pour le suppléer, lui qui avait déjà dirigé l’entraînement de mercredi et devait assurer la conférence de presse d’avant-match. Mais la présence annoncée de Luis Enrique vient rassurer le PSG, déjà amoindri par les blessures de plusieurs cadres.